Мостовой о назначении Амарала на пост спортдиректора «Спартака»: только языком чешут

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой раскритиковал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл? Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл», — сказал Мостовой.

Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В португальском клубе он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее Амарал двумя словами объяснил, почему приехал работать в Россию.