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Кучеров стал девятым россиянином с 500 передачами в НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров — девятый россиянин, отдавший 500 ассистов в НХЛ

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Chris O'Meara/AP

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал девятым хоккеистом из России, кому удалось в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отдать 500 результативных передач за всю карьеру.

Форвард трижды выступил в роли ассистента в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» и помог своей команде одержать победу со счетом 7:3. Он отдал результативные передачи на Виктора Хедмана, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса. Юбилейным, 500-м, пасом стала передача на Стэмкоса.

Лидером по этому показателю является Евгений Малкин — 779. Следом идут Сергей Федоров (696), Александр Овечкин (683), Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599), Сергей Гончар (591) и Александр Могильный (559).

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин за 44 матча набрал 75 очков — забросил 28 шайб и отдал 47 результативных передач. Он первым в текущем сезоне регулярного чемпионата добрался до отметки в 70 очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа» одержала четвертую победу в регулярном чемпионате НХЛ подряд. В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Баффало Сэйрбз» в гостях, встреча состоится 20 января.

Ранее Павел Буре назвал форварда «Тампы» Кучерова звездой мирового хоккея.

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