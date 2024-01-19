Кучеров достиг отметки в 500 голевых передач в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 500 набранных результативных передач в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю карьеру.

Форвард трижды выступил в роли ассистента в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» и помог своей команде одержать победу со счетом 7:3. Он отдал результативные передачи на Виктора Хедмана, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин за 44 матча набрал 75 очков — забросил 28 шайб и отдал 47 результативных передач. Он первым в текущем сезоне регулярного чемпионата добрался до отметки в 70 очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа» одержала четвертую победу в регулярном чемпионате НХЛ подряд. В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Баффало Сэйрбз» в гостях, встреча состоится 20 января.

Ранее Павел Буре назвал форварда «Тампы» Кучерова звездой мирового хоккея.