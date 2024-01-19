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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту» Капризова

«Тампа» обыграла «Миннесоту» в НХЛ, Кучеров набрал три очка

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 7:3.

В составе победившей команды голами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, который оформил дубль, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в трех голах своей команды, отдав три результативные передачи. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Кучерова 75 (28+47) очков в 44 играх. Он первым в текущем сезоне регулярного чемпионата добрался до отметки в 70 очков.

За «Миннесоту» шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон. Российский нападающий команды Кирилл Капризов набрал в этом поединке одно очко, записав на свой счет результативный пас.

«Тампа» одержала четвертую победу в регулярном чемпионате НХЛ подряд. «Миннесота» потерпела пятое поражение в последних шести поединках.

Ранее Павел Буре назвал форварда «Тампы» Кучерова звездой мирового хоккея.

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