Бывший футболист сборной России сравнил статусы Мбаппе и Беллингема

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную команду России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что нападающий Килиан Мбаппе теряет в статусе в сравнении с игроками других топ-клубов, оставаясь в «Пари Сен-Жермен» и французской Лиге 1.

«Абсолютно согласен, что Мбаппе хочет поменять команду из-за статуса, что очень влияет. В Лиге 1 и в «ПСЖ» он теряет позиции по сравнению с тем же Джудом Беллингемом из «Реала» или Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити», а чемпионат Франции он не сделает привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ или испанской Ла Лигой», — считает Деменко.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Уже сейчас он имеет право вести переговоры о переходе на правах свободного агента с любым клубом мира. Главным претендентом на нападающего считается мадридский «Реал» из Испании, выступать за который сам футболист мечтал с самого детства.

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