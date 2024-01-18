Бывший футболист объяснил, почему Мбаппе уйдет из «ПСЖ»

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации французского нападающего Килиана Мбаппе, который в данный момент выбирает между продлением контракта с «Пари Сен-Жермен» и переходом в мадридский «Реал» или другой гранд мирового футбола.

«Очень сложный выбор. Думаю, дело тут, однозначно, не в деньгах — это обеспеченные люди с достаточно большим именем. Тут важно, что Мбаппе хочет внутри: он хочет завоевывать кубки, хочет того, что, наверное, не получается у «ПСЖ». Он многократный чемпион своей страны, чемпион мира, достаточно много чего выиграл, но Лигу чемпионов — не получается. Мы сейчас много читаем, что в «Реале» не все будут рады его видеть. Это могут быть слухи, но тут важно, хочет ли его пригласить Карло Анчелотти. Если хочет, то тут вопрос только в самом футболисте. Конечно, он хочет что-то поменять, а прийти в «королевский клуб»… Команда всегда показывает результаты, что бы ни происходило. Помним, когда ушел Криштиану Роналду, говорили о кризисе, а «Реал» все равно остался сильной командой и выиграл Лигу чемпионов», — считает Деменко.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Футболист уже может вести переговоры с любым клубом, но в данный момент не принял решения о том, где продолжит карьеру.

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