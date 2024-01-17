Мостовой заявил, что «Спартаку» не нужен Моуринью

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение бывшего игрока петербургского «Зенита» Владимира Быстрова назначить на пост тренера московского «Спартака» Жозе Моуринью, передает Metaratings.ru.

«Зачем «Спартаку» Моуринью? Он последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют. Тем более наши команды в Европе не играют, это вообще глупости», — сказал Мостовой.

16 января итальянская «Рома» объявила, что Моуринью отправлен в отставку. Португалец работал в римском клубе с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне римская команда стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В 19-м туре чемпионата страны красно-белые сыграют с «Зенитом».

Ранее уволенного из «Ромы» Моуринью сравнили с российским тренером.