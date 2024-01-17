Бывший футболист «Спартака» считает, что команда отстает от конкурентов

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» оценил поздний выход красно-белых из отпуска, отметив, что отвечать за форму команды придется главному тренеру Гильермо Абаскалю, у которого должен быть четкий план подготовки. При этом конкуренты уже получили некоторое преимущество.

«Когда мы играли, у нас, конечно, были более длительные промежутки подготовки. Мы могли как набрать, так и потерять кондиции. Но, если брать, что чемпионат возобновится в марте, то сейчас уже середина января, остались неделя и месяц. Наверное, каких-то серьезных проблем нет, а решение принимает тренер. Отвечать ему, в любом случае. Но мы видим, что многие команды уже и медосмотр прошли, а то и вышли на сборы. Кто-то потренировался один день, кто-то два, кто-то три, а кто и пять или, может, неделю! Посмотрим, как все это скажется на «Спартаке». Может, у Абаскаля есть какой-то рецепт подготовки», — считает Деменко.

«Спартак» занимает пятое место в Российской премьер-лиге после первой части сезона, набрав 30 очков в 18 турах и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара» и на шесть от занимающего второе место действующего чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита».

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