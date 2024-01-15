Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Футболист мадридского «Реала» Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в стиле португальца Криштиану Роналду в матче за Суперкубок Испании против каталонской «Барселоны» (4:1), передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Я отпраздновал гол в стиле «сиу» в честь Роналду. Он мой кумир», — сказал Винисиус.

На седьмой минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Через три минуты бразилец оформил дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски сумел один мяч отыграть. Еще до перерыва «Реал» смог снова поразить ворота Андрея Лунина. Снова отличился Винисиус. Он оформил самый быстрый хет-трик в «Эль-Класико» в XXI веке.

В середине второго тайма Родриго установил окончательный счет. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 48 очков, «Барса» располагается на четвертой строчке, набрав 41 балл.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил достижение Зинедина Зидана.