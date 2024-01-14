«Реал» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании

В финале Суперкубка Испании мадридский «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:1. Матч проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На седьмой минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Через три минуты бразилец оформил дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски сумел один мяч отыграть. Еще до перерыва «Реал» смог снова поразить ворота Андрея Лунина. Снова отличился Винисиус. Он оформил самый быстрый хет-трик в «Эль Классико» в XXI веке.

В середине второго тайма Родриго установил окончательный счет. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В команде победителей отличились Гави, Левандовски и Педри.

Для «Реала» эта победа в Суперкубке Испании стала 13-й в истории. Впервые мадридская команда одержала победу в турнире в 1988 году.

Ранее стало известно, сколько получат игроки «Реала» за победу над «Барселоной».