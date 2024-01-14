Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC

Российский боец Магомед Анкалаев одолел представителя Бразилии Джонни Уокера на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 84.

Поединок стал главным событием турнира. Анкалаев отправил своего соперника в нокаут во втором раунде.

Бой носил статус реванша. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок. Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

Для российского бойца победа на UFC Vegas 84 стала 18-й в карьере, также на его счету один проигранный бой. Его соперник потерпел восьмое поражение в 29 поединках.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей.

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