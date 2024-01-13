Руководство ЦСКА вышло из переговоров по трансферу защитника

Московский ЦСКА отказался от приобретения защитника «Сфаксьена» Алаа Грама. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, данное решение было обусловлено тем, что «Сфаксьен» не спешил соглашаться на условия красно-синих, выжидая более выгодного предложения от петербургского «Зенита», который также боролся за игрока. Из-за возникшей паузы армейцы приняли решение выйти из сделки и сконцентрировались на других вариантах усиления оборонительной линии.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее игрок ЦСКА Константин Кучаев заявил, что не в курсе, продолжит ли играть за клуб.