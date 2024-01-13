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Руководство ЦСКА вышло из переговоров по трансферу защитника

Metaratings: ЦСКА вышел из переговоров по защитнику Граму

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Московский ЦСКА отказался от приобретения защитника «Сфаксьена» Алаа Грама. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, данное решение было обусловлено тем, что «Сфаксьен» не спешил соглашаться на условия красно-синих, выжидая более выгодного предложения от петербургского «Зенита», который также боролся за игрока. Из-за возникшей паузы армейцы приняли решение выйти из сделки и сконцентрировались на других вариантах усиления оборонительной линии.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее игрок ЦСКА Константин Кучаев заявил, что не в курсе, продолжит ли играть за клуб.

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