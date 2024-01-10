Названы главные кандидаты на переезд в Европу из РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал российских и иностранных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), которые по окончании текущего сезона могут перейти в европейские чемпионаты. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Хорошие шансы уехать в Европу в летнее межсезонье имеют Константин Тюкавин и Илья Помазун. Максим Глушенков может быть интересен иностранным клубам. Возможно, Даниил Фомин куда-то перейдет.

А если рассматривать не только россиян, то внимание клубов Европы привлекают Фернандо Костанца и Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов». Тот же Клаудиньо из «Зенита» может уйти. Как раз легионеры даже в зимнюю паузу могут уехать. Особенно это касается бразильских игроков. У них же постоянная ламбада: кто-то пришел, кто-то ушел», – заявил агент.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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