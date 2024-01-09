Экс-тренер «Зенита» остался недоволен трансфером Ахметова

Бывший тренер-селекционер петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник в интервью Legalbet заявил, что новичок сине-бело-голубых Ильзат Ахметов, перебравшийся в клуб из «Краснодара», давно потерял статус звезды российского чемпионата.

«Думаю, если бы он нужен был «Краснодару», то его бы оставили, и они бы его сейчас не отдали. Значит, для обоих клубов это выгодная сделка. Я не понимаю этого приобретения. Он не является какой-то суперзвездой. Я за ним следил во время его игры за ЦСКА, он был молод и перспективен. Но со временем его талант угас», — заявил Баранник.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

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