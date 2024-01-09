Экс-игрок «Зенита» назвал того, кто заменит Малкома

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин в интервью Legalbet заявил, что переход бразильского полузащитника Артура в стан сине-бело-голубых направлен на то, чтобы компенсировать уход Малкома в летнее трансферное окно.

«Артур должен заменить Малкома. Мостовой может обострить, но он был травмирован. С флангов нужно больше остроты. Вингеров действительно не хватает. Артур должен добавить креативности в атаке. По цене пока не могу сказать, насколько он ей соответствует или нет», — заявил эксперт.

Петербургский клуб объявил о подписании Артура 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

25-летний Артур выступал за «Палмейрас» с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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