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В Испании сравнили лидера Ла Лиги с «Зенитом» Аршавина

Испанский журналист Кортина сравнил «Жирону» с «Зенитом» Аршавина

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Испанский журналист Серхио Кортина сравнил стиль футбола, который сейчас показывает «Жирона», с игрой петербургского «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Об этом он написал в соцсети Х.

«Когда я смотрю матчи «Жироны», то вспоминаю тот самый «Зенит», когда лидером команды был Андрей Аршавин. Тогда им удалось выиграть Кубок УЕФА. Сборная Испании на Евро-2008 действовала схоже по стилю. Создается впечатление, будто бы нельзя показать игру лучше, чем это сейчас делает «Жирона», — написал Кортина.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Жирона» набрала 48 очков после 19-ти туров. Команда уступает лидеру чемпионата, мадридскому «Реалу», лишь по дополнительным показателям.

В 19-м туре Ла Лиги «Жирона» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 4:3. Голами у победителей отметились Валери, Савио, Дейли Блинд и Иван Мартин. В составе «Атлетико» забитые мячи на счету Альваро Мораты, оформившего хет-трик.

В мае 2008 года «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финале турнира шотландский «Глазго Рейнджерс» (2:0).

Ранее российский футболист ответил на вопрос о притеснениях в Италии из-за паспорта.

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