Бывший футболист рассказал, смогут ли российские клубы попасть в Суперлигу

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о составе первого розыгрыша Суперлиги, которую планируется запустить в 2025 году. Он считает, что сначала там будут выступать только гранды из ведущих лиг, так что российским клубам там не найдется места.

«Если говорить адекватно, то будут собираться такие команды. «Барселона», «Реал Мадрид», «Ювентус» — элита. А вот в дальнейшем этот турнир могут преобразить, как преобразили Лигу чемпионов. Где-то откроют на вход, и будут брать, может быть, по две-три команды из разных лиг. Может быть, и система будет та же самая. Но на сегодняшний день берут команды с большими деньгами и сильными составами. Болельщикам посмотреть матчи грандов – люди будут довольны и рады. В общем, сейчас борьба идет на всех фронтах», — считает Деменко.

Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги в деле против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), постановив, что международные футбольные организации-регуляторы не имеют права запрещать создание новых турниров и вводить санкции против клубов, которые желают в них участвовать.

Ранее российским футболистам призвали уменьшить зарплату.