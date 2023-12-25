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Стало известно место России в обновленном рейтинге УЕФА

Россия заняла 29-е место в обновленном рейтинге ассоциаций УЕФА

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Александр Вильф/РИА Новости

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов стран-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В активе России 18,632 балла. Лидирует в таблице коэффициентов Англия (100,553), далее идут Испания (86,114), Италия (83,284), Германия (80,909) и Франция (62,164).

В клубной таблице коэффициентов лучшей из российских команд является петербургский «Зенит» (22,000), который занимает 78-ю строчку. На первом месте располагается английский «Манчестер Сити» (141,000), на втором — немецкая «Бавария» (136,000), на третьем — испанский «Реал» (123,000), на четвертом — французский «Пари Cен-Жермен» (108,000), на пятом — английcкий «Ливерпуль» (107,000).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от турниров.

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