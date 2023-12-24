Фигуристка Радионова о Валиевой: она молодец, что вообще сейчас катается

Российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске, передает «Спорт-Экспресс».

«Камила молодец, что вообще сейчас катается. У нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», — сказала Радионова.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

Валиева была единственной участницей на чемпионате России из тех, кто выступал на Олимпийских игр в Пекине. Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Валиева назвала имя своего кумира.