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Фигуристка Радионова о Валиевой: она молодец, что вообще сейчас катается

Фигуристка Радионова назвала Валиеву бойцом

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске, передает «Спорт-Экспресс».

«Камила молодец, что вообще сейчас катается. У нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», — сказала Радионова.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери ТутберидзеАделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

Валиева была единственной участницей на чемпионате России из тех, кто выступал на Олимпийских игр в Пекине. Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Валиева назвала имя своего кумира.

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