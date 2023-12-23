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Названы лучшие футболисты 2023 года

Форвард «Сити» Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии The Guardian

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Carl Recine/Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года по версии британского издания The Guardian.

Второе место занял полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на третьей строчке расположился форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Четвертое место в списке занял Харри Кейн (Англия, мюнхенская «Бавария»), пятое — Родри (Испания, «Манчестер Сити»), шестое — Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»), седьмое — Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), восьмое — Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), девятое — Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»), десятое — Лионель Месси (Аргентина, «Интер Маймами»).

22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира 2023 года. Это первая победа «горожан» в этом турнире. В июне 2023 года подопечные Хосепа Гвардиолы впервые выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финальной игре, состоявшейся 10 июня в Стамбуле, миланский «Интер» со счетом 1:0.

Ранее Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире.

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