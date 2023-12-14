Быстров ответил Аршавину, заявившему, что ему приходится терпеть экс-одноклубника

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил своему бывшему партнеру по команде Андрею Аршавину после матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вы не видели, как я ему пихал на скамейке запасных? Кто может Андрей Сергеевичу напихать на скамейке? Только я. Хорошо, что Андрей Разин доверил мне место второго помощника. С такими звездами надо пожестче!» — заявил Быстров.

13 декабря Аршавин заявил, что немного напрягался из-за присутствия Быстрова на тренерской скамейке в рамках матча звезд КХЛ.

10 декабря Аршавин участвовал финале Матча всех звезд КХЛ в составе команды дивизиона Валерия Харламова, которая встречалась с дивизионом Анатолия Тарасова. Экс-футболист отметился заброшенной шайбой. В итоге игра закончилась победой его команды со счетом 8:7 в серии послематчевых буллитов.

Помимо «Зенита» Аршавин известен по выступлениям за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

Ранее Аршавин высказался о безголевой серии Овечкина.