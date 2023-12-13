Иностранный тренер назвал лучший город России

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Давид Деограсия заявил, что Санкт-Петербург является лучшим городом России, передает «Спорт-Экспресс».

«Был пару дней в Санкт-Петербурге. Это просто невероятный город. Отметил бы еще Москву и Воронеж. Но если нужно назвать лучший, то это, безусловно, Санкт-Петербург», — сказал Деограсия.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 14 место, набрав 15 очков. В следующем матче «Оренбург» сыграет с московским ЦСКА. Матч пройдет в начале марта.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее было названо открытие первой части РПЛ.