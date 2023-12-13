Стал известен самый популярный российский футбольный клуб в Испании

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Давид Деограсия заявил, что петербургский «Зенит» является самым популярным российским клубом в Испании, передает «Спорт-Экспресс».

«Какой российский клуб самый популярный в Испании? Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно. Ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках», — сказал Деогарсия.

«Зенит» после 18 туров чемпионата идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

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