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Мостового пригласили на стажировку в клуб РПЛ

Экс-футболиста Мостового пригласили на стажировку в «Оренбург»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что готов пригласить бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Мостового на стажировку, передает «Спорт-Экспресс».

«Соглашусь ли я, если Мостовой обратится ко мне с просьбой о стажировке? Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов», — сказал Деограсия.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Мостовой дебютировал за московский клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 14 место, набрав 19 очков. В следующем матче «Оренбург» сыграет с московским ЦСКА. Матч пройдет в начале марта.

Ранее Мостовой назвал клуб, в котором мог бы пройти стажировку.

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