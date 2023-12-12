Экс-игрок «Спартака» назвал лучшую оборону РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат в интервью Legalbet заявил, что считает оборонительную линию «Краснодара» лучшей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, «быки» заслуженно идут на первом месте в таблице во многом благодаря надежной игре в защите.

«Их оборона начинается с атаки, но и чисто по защитным характеристикам они неплохо смотрятся. Они к тому же меньше всех пропускают, идут на вершине таблицы, поэтому выбор очевиден. В последнее время еще выделяют оборону «Рубина», но казанцы в целом играют низко, вторым номером, а «Краснодар» при этом инициативен», — заявил Гранат.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее было озвучено предложение иначе выбирать лучшего вратаря РПЛ.