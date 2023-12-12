Фигуристка Трусова на день станет хоккеисткой

Чемпионка России 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в хоккейном гала-матче, посвященному открытию катка на «РЖД Арене» в Черкизово. Об этом сообщает Sports.ru.

Спортсменка вместе со своим отцом станет частью команды легенд хоккея, которые сыграют против звезд «Локомотива».

Матч пройдет в формате двух периодов продолжительностью 15 минут, стартовое вбрасывание состоится в 14:00 по московскому времени.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее выигравший Гран-при немецкий фигурист рассказал, как сделал предложение Евгении Медведевой.