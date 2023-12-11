Аршавин: никогда не изменял футболу, но мне проще играть в хоккей

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре клуба из Санкт-Петербурга, после Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вспомнил, как начал играть в хоккей. Его слова приводит ТАСС.

«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все. Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее. Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни – зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки», — заявил Аршавин.

10 декабря Аршавин принял участие в финале Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой команда дивизиона Анатолия Тарасова встречалась с дивизионом Валерия Харламова. Аршавин забросил первую шайбу в составе дивизиона Харламова. В итоге игра закончилась победой Харламовского дивизиона со счетом 8:7 в серии послематчевых буллитов.

Аршавин также известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Казахстана, где он и завершил профессиональную карьеру.

Ранее Аршавин заявил о психологическом надломе «Зенита».