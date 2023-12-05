Экс-футболист сборной России заявил, что «Спартак» не должен был проигрывать «Ахмату»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не ждал поражения московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского «Ахмата», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не ждал поражения. Я думал, что ничья будет как минимум, а вообще «Спартак» — фаворит. Да, с «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна», — сказал Мостовой.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Инцидент с удалением произошел сразу после первого гола грозненского клуба, на 34-й минуте игры. После 17 туров лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

«Зенит» после поражения от «Локомотива» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее стала известна причина поражения «Спартака» от «Ахмата».