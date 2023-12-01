Гол вратаря принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обыграл «Тампу».

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и голкипер Тристан Джерри, который забросил в пустые ворота. За «Тампу» забили Стивен Стэмкос и Таннер Жанно.

В составе «Питтсбурга» голевую передачу отдал Евгений Малкин. Никита Кучеров из «Тампы» отдал две голевые передачи, а его одноклубник Михаил Сергачев — одну.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 12-е место, набрав 23 очка. «Тампа» располагается на восьмом месте, имея в активе 25 очков. На первом месте идет «Рейнджерс», имея в активе 33 очка, на второй строчке располагается «Бостон», уступая «Рейнджерс» по дополнительным показателям, тройку сильнейших занимает «Флорида», имея в активе 30 баллов.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией». Встреча состоится 3 декабря. «Тампа» встретится с «Далласом». Игра пройдет 2 декабря.

Ранее россиянин снова заступился за одноклубника и избил соперника в НХЛ.