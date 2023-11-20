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Хореограф Железняков ушел из группы Тутберидзе

Хореограф Железняков подтвердил уход из группы Тутберидзе

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jelezo81/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)(компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, что ушел из «Хрустального» по собственному желанию, передает «Матч ТВ».

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — сказал Железняков.

Железняков занимался танцевальными упражнениями со всеми титулованными ученицами Тутберидзе, включая Анну Щербакову, Александру Трусову, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Евгению Медведеву.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее в сборной России ответили Ирине Родниной, назвавшей Гран-при России первенством ЖЭКа.

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