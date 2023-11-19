Полузащитник «Спартака» заявил, что живет скромно

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в «Коммент.Шоу» заявил, что не тратит в жизни большие суммы денег.

«Сколько трачу в месяц на жизнь в Москве? Вообще мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат, тысяч по 150-200 выходит», — заявил Зиньковский.

13 ноября Антон был исключен из заявки сборной России на товарищеский матч с Кубой.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб», — заявили в сборной России.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что ему неинтересен матч с Кубой.