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Назван лучший защитник первого круга РПЛ

Гранат назвал Волкова из «Краснодара» лучшим защитником первого круга РПЛ

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат выбрал лучшего защитника первой части чемпионата России. Его слова передает Legalbet.

«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную, и, вполне вероятно, это повлияло на него, служит дополнительным стимулом играть качественнее. Плюс, когда вся команда прибавляет, то и ты не стоишь на месте», — сказал Гранат.

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 матчей, отметившись двумя результативными передачами. После 15 туров команда продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича на два очка опережают идущий вторым «Зенит». В минувшем туре команды сыграли между собой вничью со счетом 1:1.

Защитник прошел юношеские и молодежные команды России. 12 сентября 2023 года Волков дебютировал за основную сборную России в неофициальном матче против сборной Катара (1:1).

Ранее был назван провальный трансфер «Спартака» в 2023 году.

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