Назван лучший защитник первого круга РПЛ

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат выбрал лучшего защитника первой части чемпионата России. Его слова передает Legalbet.

«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную, и, вполне вероятно, это повлияло на него, служит дополнительным стимулом играть качественнее. Плюс, когда вся команда прибавляет, то и ты не стоишь на месте», — сказал Гранат.

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 матчей, отметившись двумя результативными передачами. После 15 туров команда продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича на два очка опережают идущий вторым «Зенит». В минувшем туре команды сыграли между собой вничью со счетом 1:1.

Защитник прошел юношеские и молодежные команды России. 12 сентября 2023 года Волков дебютировал за основную сборную России в неофициальном матче против сборной Катара (1:1).

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