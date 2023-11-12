Лучший фигурист России заявил, что не обращает внимания на конкурентов

Чемпион России-2023 Евгений Семененко по фигурному катанию после проката произвольной программы на этапе Гран-при в Казани заявил, что не обращал внимания на выступления конкурентов по ходу соревновательного дня. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Почему решил кататься под «Ромео и Джульетту»? Я бы не сказал, что в последнее время эту музыку часто берут. Ее брали после олимпийского сезона в 2014 году, потому что за год до Игр Юдзуру Ханю катал под эту музыку. В тот период ее можно было частенько услышать на соревнованиях. Мне просто понравилась музыка, здесь можно сделать мини-спектакль. Мне нравятся такие программы, где получается четырехминутное представление. Тренерский штаб одобрил, все в плюсе.

Важнее ли, какое я место занял, чем сам прокат? При хорошем прокате будет и хорошее место, поэтому все по этому принципу так отвечают. Но если вы хотите услышать, что мне важнее, хороший прокат и плохое место или хорошее место и плохой прокат, то, конечно, я выберу плохой прокат и хорошее место (смеется).

Не сбили ли оценки Владислава Дикиджи? Мне важен мой прокат, на остальное как-то особого внимания не обращаешь. Я понимал, что у меня тоже хороший технический набор, хорошая вторая оценка. У всех контент плюс-минус одинаковый, все зависит от чистоты исполнения. Сегодня немного оступился, но, надеюсь, в будущем будет лучше. Смотрел ли списки участников перед этапом? Выстрелить можно каждый. Списки не списки, но, как я уже говорил, я еду катать свое, а там уже как будет», — заявил Семеренко.

Семененко тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. В прошлом сезоне на чемпионате России в Красноярске Евгений занял первое место, хотя получил одинаковую сумму баллов с Петром Гуменником (295,07). В Казани ученик Алексея Николаевича стал вторым (266,24), уступив дебютанту взрослых этапов Гран-при Владиславу Дикиджи (287,4).

Ранее Евгений Семененко заявил, что на международных турнирах судьи оценивают более лояльно, чем на внутрироссийских.