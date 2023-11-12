Комик Дорохов высмеял фигуристку Медведеву

Известный комик Денис Дорохов пошутил над спортивными заслугами российской фигуристки Евгении Медведевой во время шоу «Кстати» во ВКонтакте, в том числе, он упомянул тот факт, что спортсменка — кавалер Ордена Дружбы.

«Слушай, по регалиям тебе лет 80 должно быть! Кавалер ведь еще…» — в шутку заявил Дорохов.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр она перешла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Медведева рассказала о своем заработке.