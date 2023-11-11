Загитова попросила подписчиков выбрать чем поужинать в ресторане

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Telegram-канале, где попросила подписчиков помочь ей с выбором блюда в ресторане.

«Всем добрый вечер, я пришла покушать. Была полностью в работе, поэтому не судите строго мой образ. Рассказывайте, как у вас дела, что нового? Я думаю, что заказать покушать. Может, супчик? А может, мясо? Сложно-сложно. Голосуйте: супчик или мясо?» — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее фигуристка Камила Валиева отказалась ответить на вопрос журналиста.