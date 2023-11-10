«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Омский «Авангард» обошел московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве, сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2). В составе гостей шайбы забросили на 15-й минуте Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев на 26-й, Райан Спунер на 3-й минуте. На счету Рида Буше хет-трик (17; 24; 49).

В ЦСКА дублем отметился Максим Мамин (17; 30), также по одной шайбе забросили Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50).

«Авангард» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ и, имея 37 баллов, занял четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (30) потерпел третье поражение подряд и оказался на пятом месте.

12 ноября «Авангард» сыграет дома с пекинским «Куньлунем», днем позже ЦСКА примет в Москве нижнекамский «Нефтехимик».

До этого вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что не исключено появление еще одной команды из Белоруссии в турнире.

Ранее игрок КХЛ Владимир Брюквин призвал лишить «Спартак» пространства.