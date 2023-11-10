Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ

«Авангард» обыграл ЦСКА и одержал пятую победу подряд в КХЛ

close
100%
Shutterstock

Омский «Авангард» обошел московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве, сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2). В составе гостей шайбы забросили на 15-й минуте Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев на 26-й, Райан Спунер на 3-й минуте. На счету Рида Буше хет-трик (17; 24; 49).

В ЦСКА дублем отметился Максим Мамин (17; 30), также по одной шайбе забросили Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50).

«Авангард» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ и, имея 37 баллов, занял четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (30) потерпел третье поражение подряд и оказался на пятом месте.

12 ноября «Авангард» сыграет дома с пекинским «Куньлунем», днем позже ЦСКА примет в Москве нижнекамский «Нефтехимик».

До этого вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в интервью Legalbet заявил, что не исключено появление еще одной команды из Белоруссии в турнире.

Ранее игрок КХЛ Владимир Брюквин призвал лишить «Спартак» пространства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий