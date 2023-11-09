В кастинге Авербуха на роль Коровы на льду участвуют Медведева, Башаров и Михеева

Евгения Медведева примет участие в новогоднем комедийном мюзикле Ильи Авербуха «Корова на льду», который пройдет с 27 декабря по 7 января на Малой спортивной арене «Лужники». Шоу будет посвящено приключениям коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.

«Этот спектакль — определенный вызов для меня, — рассказал Авербух «Газете.Ru». — Уже давно я не делал произведения на сценарии современных авторов, а «Корова на льду» — это замечательная книга, написанная талантливым детским автором из Санкт-Петербурга Антоном Соя.

Он написал много интересных рассказов. Это интеллигентные, интересные, легкие и понятные детям истории. Наверное, пришло время именно такой истории и для меня. За спиной нашей компании и «Щелкунчик», и «Снежная королева», и «Малыш и Карлсон», и «Бременские музыканты», и «Волшебник страны Оз». Все это знаковые и всем известные произведения.

В этом году мы идем на определенный риск и впервые берем произведение, не являющееся столь известным и настолько популярным, как вышеперечисленные. Однако я надеюсь, что ледовые шоу Ильи Авербуха уже завоевали определенный кредит доверия у зрителей, и они знают, что мы всегда умеем удивлять и найти оригинальный подход. Возможно, такая впервые «оживляемая» история на льду привлечет внимание и детской, и взрослой аудитории».

Авербух держит в секрете, кто исполнит главную роль «Коровы на льду». В ходе шуточного кастинга он предложил эту роль Медведевой (бросила трубку), Алексею Ягудину (отказал в нецензурной форме), Марату Башарову (был не против), Алле Михеевой (отказалась набрать 50 кг для роли) и Татьяне Тарасовой.

Известно, что в спектакле точно примут участие Медведева, Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и другие звезды фигурного катания.

Спектакль предназначен для всей семьи и должен научить юных зрителей преодолевать трудности, выпадающие им на пути, и с улыбкой относиться ко всем испытаниям.

В ходе спектаклей фойе «Лужников» будет оформлено в стиле мини-фермы с настоящим сеном, свежими продуктами и ярмаркой здорового питания.

Ранее стало известно, что Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха.