Костомаров: первое время думаешь: «Зачем и как я выжил?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что без поддержки своих близких не смог бы справиться со своей болезнью. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это ужасно непросто, первое время ты думаешь: «Зачем и как я выжил?» Я лишился фактически всего. Я думаю: ладно, ноги, но руки — это ужасно. До слез обидно, трудно себя заставить думать о том, что все будет хорошо и нормально.

У меня была поддержка любимой жены Оксаны, мамы, брата, которые говорили, что все будет нормально. Желаю всем, чтобы рядом был близкий человек, который поддержит в трудную минуту», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами.

Ранее Костомаров назвал себя 46-летним ребенком.