Буре оценил слова Путина о «дельцах от хоккея»

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его переезду в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 1991 году не способствовали «дельцы от хоккея».

«Слова Путина о «дельцах от хоккея»? Проблемы есть везде. Президент озвучил такую тему, люди среагировали. Значит, будем работать в этом направлении.

Как я уезжал в НХЛ? Мне было интересно попробовать себя в НХЛ. Уезжал не в 15–16 лет, меня не забирали дельцы. Я был сложившимся игроком. И за меня заплатили компенсацию ЦСКА. «Ванкувер» дал $200 тысяч, я из своего кармана добавил 50 тысяч. Это было 30 лет назад, а сейчас умножьте на десять. По сегодняшним деньгам, за меня отдали $2,5 млн», — заявил экс-хоккеист.

19 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках форума «Россия – спортивная держава» заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».

Павел Буре выигрывал чемпионат мира (1990), становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду Пантерз». Провел 702 матча в регулярных чемпионатах, отметившись 779 (437+342) очками. Также он сыграл 64 матча в Кубке Стэнли, набрав 70 (35+35) баллов.

Спортивную карьеру завершил в 2003 году.

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