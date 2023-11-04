Иностранный тренер назвал российского артиста, с которым хотел бы познакомиться

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии Sport24 рассказал, с кем из звезд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться.

«Хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень, и как певец он хорош. Конечно, знаю его песни! Одни из самых распространенных — «Рюмка водки» и дуэт «Она не твоя». Часто переслушиваю его песни.

Еще есть актер из фильма «Адмиралъ» Константин Хабенский. Он часто снимался в фильмах Никиты Михалкова. У него всегда интересные роли. С ним бы тоже познакомился», — заявил специалист.

Последним клубом 55-летнего черногорца в России был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также он известен по работе в столичных «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове», самарских «Крыльях Советов», пермском «Амкаре».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

В качестве игрока выступал за югославские команды «Будучност» (Подгорица), «Црвена Звезда», нидерландские «Валвейк» и «Розендал», за команды из Индонезии, Кипра, Японии.

Ранее тренер клуба РПЛ назвал себя топором.