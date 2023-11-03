Бестемьянова о словах Тутберидзе: это надо спустить на тормозах, она в трудном положении

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила поведение Этери Тутберидзе долгим разбирательством по делу Камилы Валиевой. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Может, один раз когда-то много лет назад я что-то сказала, она до сих пор это помнит. Мне казалось, что мы давно это проехали. Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся на соревнованиях. Это мне странно. Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах. Я удивлена тем, что она так сказала», — сказала Бестемьянова.

В своем недавнем интервью Этери Тутберидзе назвала ложью слова Бестемьяновой о себе.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее слова Тутберидзе о Валиевой назвали криком о помощи.