Мостовой: Абаскаля не выгоняют из-за того, что он святой

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» заявил, что его не удивляют поражения московского «Спартака» в последних матчах.

«Не удивляют поражения «Спартака» в последних матчах. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать.

«Краcнодар» был больше мотивирован? Они выcтавили второй cоcтав, как и «Cпартак». Вcе лидеры отдыхали. Уcловия одинаковые. До этого проиграли «Факелу» — никакой cтабильноcти нет. Но Абаcкаль, видимо, cвятой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», — заявил экс-футболист.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист «Спартака» заявил, что команда находится в яме.