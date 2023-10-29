Футболист «Барселоны» раскритиковал партнеров по команде после поражения от «Реала»

Футболист каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган подверг критике партнеров по команде после поражения от мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании, передает Optus Sport.

«Мне бы хотелось видеть больше гнева, больше разочарования. Когда ты проигрываешь, ты должен выражать больше эмоций. Это может помочь тебе стать лучше», — сказал Гюндоган.

«Барселона» уступила со счетом 1:2.

На шестой минуте матче счет открыл полузащитник каталонской команды Илкай Гюндоган. На 69-й минуте счет сравнял хавбек «сливочных» Джуд Беллингем. В добавленное ко второму тайму время Беллингем оформил дубль и принес своей команде победу в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 28 очков. «Барселона» замыкает тройку лучших, набрав 24 балла. На втором месте находится заработавшая 28 очков «Жирона».

Ранее звезда «Реала» высмеял «Барселону» после победы в эль-класико.