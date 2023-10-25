Белорусские клубы призвали не пускать в чемпионат России по футболу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что в Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут войти команды из Белоруссии. Слова Мостового передает РИА Новости.

«Нам не нужны белорусские клубы в РПЛ, это же другая страна. У нас свои клубы нужно поднимать, они пропадают. У каждой страны должен быть свой чемпионат», — сказал Мостовой.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 57 очков после 23 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России назвал главную сложность слияния РПЛ и чемпионата Белоруссии.