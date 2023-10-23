Российский футболист рассказал об отношении к Путину во французском клубе

Бывший нападающий французского «Аяччо» и ряда российских клубов Андрей Панюков рассказал о любви своего бывшего одноклубника к президенту Владимиру Путину. Его слова передает Sport24.

«Антонио Липпини из «Аяччо» просил: «Как же я люблю Путина, это мой герой! Хочу футболку с ним!» Я даже две захватил в аэропорту. И что думаешь? На следующей день Липпини приехал в ней на тренировку! Сейчас, думаю, если в ней прокатится, будут проблемы, ха-ха.

Антонио говорил: «Понимаю, у нас с одной стороны новости показывают, а у вас — с другой. Но даже так чувствую, какой Путин сильный, харизматичный», — сказал Панюков.

Панюков выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год, забив шесть мячей в 23 матчах.

В России он поиграл за «Динамо», «Химки», «Зенит», «Урал» и «Велес». Несколько сезонов российский нападающий провел в зарубежных лигах. Панюков поиграл за литовский «Атлантас», португальскую «Брагу» и казахский «Кызыл-Жар». С 2023 года форвард выступает в чемпионате Белоруссии за «Нафтан».

На его счету также три матча в составе молодежной сборной России.

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