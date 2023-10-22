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Российский боец UFC пообещал уничтожить на улице «слившегося» соперника

Боец UFC Анкалаев заявил, что Уокер «слил» бой на UFC 294

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Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев признался, что хотел бы провести реванш против бразильца Джони Уокера. Его слова передает «Матч ТВ».

«К нему врач подходит спрашивает: «Ты где?». И, как я потом узнал, он сказал: «В пустыне» или что‑то такое. По‑другому не назовешь — слил бой.

Да какой за пределами ринга? Если человек в ринге не хочет драться. А там любой дурак понимает, что драться не дадут. Как завязанная собака гавкает, а когда отпускают, стоит на месте. Зачем бросаться просто так? А если он мне покажет что‑то недозволенное, конечно, я уничтожу его. И на улице тоже», — сказал Анкалаев.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок.

Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей.

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