Боец Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев после победы над нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби заявил, что готов отправиться в Палестину. Его слова передает Telegram-канал «Грозный-Информ».

Чимаев попросил главу Чечни Рамзана Кадырова разрешение отправиться сражаться за Палестину.

«Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Вcевышний! При вашей поддержке для меня не проблема дратьcя в октагоне, и еcли Вы дадите cвое разрешение, клянуcь, что буду первым, кто отправитcя туда [в Палеcтину]. Прошу ваc, дайте мне оружие и позвольте отправитьcя cражатьcя за Палеcтину», – сказал спортсмен.

Всего на счету Чимаева стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу.

29-летний боец родился в Чечне, однако в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию, под флагом которой выступал. В конце сентября он сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Ранее Махачев победил Волкановски в первом раунде главного боя UFC 294.