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Фигуристка Медведева ответила, занималась ли сексом накануне соревнований

Фигуристка Медведева рассказала, что не занималась сексом перед соревнованиями

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат» прокомментировала слова итальянского тренера Антонио Конте, который заявил, что не рекомендует спортсменам заниматься сексом перед матчами.

«Нас на соревнования и на выступления строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня не было вариантов проверить», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. После Игр она ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, однако в 2020 году вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Евгения Медведева призналась, что до 14 лет в полной мере не осознавала, ради чего занимается спортом.

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