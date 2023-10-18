Тарасова объяснила, почему Трусова вернулась к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» объяснила, почему фигуристка Александра Трусова не смогла реализовать себя у других тренеров.

«У Трусовой есть, конечно, колоссальный прыжок и координацией она обладает прекрасной. Но у Тутберидзе ее научили прыгать, бежать. Не она сама, не папа ее научил. Почему другой тренер не реализует ее способности? Не умеет. Не видит, что это ее способности.

Что касается работы Плющенко, то он еще пока не умеет, хотя работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась», — сказала Тарасова.

Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров она пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, чем Тутберидзе похожа на нее.