Тарасова рассказала, чем Тутберидзе похожа на нее

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказалась о работе тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Это непростые люди, которые работают с ней, они тоже что-то умеют (речь о Данииле Глейхенгаузе, который занимается постановкой программ, и Сергее Дудакове, который работает с техникой исполнения прыжков. — «Газета.Ru»). Тутберидзе очень сильная, мне кажется, на меня похожая. Они умеют вот это, это их плюс — другие этого не умеют. А обсуждают.

Думаю, что Тутберидзе будет развиваться дальше, потому что они не примитивные люди сами. Они думают, как им развиваться дальше и как с другими девочками быть. И я думаю, что я доживу до того, как это увижу», — сказала Тарасова.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

По ходу прошлого сезона Тутберидзе выезжала в США. Там она помогала с карьерой своей дочери Диане Дэвис, которая выступает в танцах на льду.

Ранее фигуристка Петросян призналась, что расплакалась из-за Тутберидзе.